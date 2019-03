Interne nota: Marineterrein is niet nodig voor veiligheid

Uit stukken die met een beroep op de Wet Openbaarheid bestuur zijn opgevraagd blijkt dat Defensie andere motieven heeft om het Marineterrrein te behouden dan minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) in de Tweede Kamer heeft verklaard.



Regeringspartij D66 was al kritisch over het besluit toch te blijven. Volgens Kamerlid Salima Belhaj rijst nu de vraag of de minister de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. "Bijleveld had het de hele tijd over veiligheid als het belangrijkste argument, maar dat houdt helemaal geen stand als ik de stukken lees."



Het draait allemaal om het Marineterrein, een stuk grond van bijna 13 hectare naast Kattenburg. Amsterdam en het ministerie van Defensie ruziën hier sinds vorig jaar over. In 2011 besloot de krijgsmacht dat de oude marinebasis afgestoten kon worden in het kader van bezuinigingen.



Amsterdam wil het gesloten gebied in hartje stad graag ombouwen tot een woon- en werkwijk, waarbij Defensie een aantal gebouwen aan de rand van het terrein zou blijven gebruiken. De twee sloten daarvoor in 2013 een overeenkomst.



Opvallende draai

Maar in de zomer van 2018 kondigde Bijleveld plotseling aan dat de krijgsmacht een veel groter deel van het terrein wil behouden, inclusief een groot hek en een aparte toegangspoort. Zij sprak toen over 'dwingende redenen': "Het Marineterrein is strategisch gelegen in de hoofdstad en met de helikopterlandingsplaats belangrijk voor de openbare orde en de nationale en internationale veiligheid."



Een opvallende draai. Bijlevelds voorganger op Defensie, Klaas Dijkhoff, schreef in oktober 2017 nog dat Defensie ook zonder het Marineterrein 'desgewenst kan bijdragen aan de openbare orde en veiligheid in Amsterdam'. Ook benadrukte hij dat er 'goede alternatieven voorhanden zijn'.