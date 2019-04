Inspectie: vernieuwende school niet per se beter voor leerlingen

In hun woensdag verschenen jaarverslag de Staat van het Onderwijs staat dat steeds meer scholen experimenteren met maatwerk of kiezen voor een specialisatie, zoals technasia of cultuurprofielscholen. Ook zijn er steeds meer scholen die volgens een bepaald concept lesgeven, denk aan jenaplan- of montessori-scholen.



In Amsterdam kunnen scholieren voor zo'n gymnasium met speciale aandacht voor techniek bijvoorbeeld terecht het Caland Lyceum in Nieuw-West, het Damstede Lyceum in Noord en het Metis Montessori Lyceum in Oost. Het Montessori Lyceum Amsterdam, in het centrum, heeft zich gespecialiseerd in kunst en cultuur.



Vraagtekens

De inspectie heeft de ontwikkeling van onderwijsvernieuwing over honderd jaar bekeken, zegt inspecteur-generaal Monique Vogelzang. "We zien vooral de afgelopen tien jaar een enorme spurt. Scholen spelen in op de vraag van onder meer ouders en proberen daaraan te voldoen. Maar we zien niet dat het onderwijs er beter van wordt."



Dat komt omdat scholen hun koerswijziging nauwelijks evalueren. En als er wél wordt geëvalueerd, wordt die kennis niet gedeeld met andere scholen. "Ze leren maar matig wat wel en niet werkt," concludeert de inspectie. Ook zet de Onderwijsinspecties vraagtekens bij de reden waarom scholen met een andere vorm van onderwijs beginnen.

Ze moet helder zijn over wat de kerntaken van het onderwijs zijn en daarin keuzes maken