Initiatiefnemers: 'Geen nieuwe handtekeningen onder 'Nashville''

Ze gaan nu eerst werken aan een nadere verklaring, vertelt dominee Maarten Klaassen aan Trouw.



Ook wordt een studiedag voor predikanten en voorgangers uit het protestantisme voorbereid. De Nederlandse Nashville-verklaring was eigenlijk bedoeld als opmaat voor die studiedag, aldus Trouw.



De verklaring kwam eerder uit nadat twee hoogleraren uit Christelijk Gereformeerden Kerken meldden waarom ze het pamflet niet wilden ondertekenen. Daarna volgden veel vooral afkeurende reacties en lieten bijvoorbeeld gemeenten de regenboogvlag wapperen, het kleurige symbool voor de lhbti-gemeenschap.



Passages

"De verklaring heeft heel erg veel losgemaakt, het zijn zeer bewogen dagen geweest. We merkten dat verschillende passages uit de tekst verwarring hebben opgeroepen en anders gelezen werden dan we bedoelden. Dat vraagt dus om een nadere verklaring. Daar gaan we aan werken," aldus Klaassen in Trouw.



Hij zei eerder tegen de NOS dat het manifest in eerste instantie niet bedoeld is als antihomo en dat er "helaas onduidelijkheid is ontstaan over het stuk dat homoseksualiteit kan worden genezen''. "Wij vinden dat we onze homoseksuele medemens moeten begrijpen en naast ze moeten staan.''



In Amsterdam kwamen woensdagavond enkele honderden mensen bijeen voor de 'Viering van de Liefde', een signaal tegen de afwijzing en uitsluiting van de Nashville-verklaring.