ING trekt omstreden salarisvoorstel topman Hamers in

Hamers zou met ingang van dit jaar een salarisverhoging van 50 procent krijgen. Dat zou gebeuren door middel van aandelen ter hoogte van de helft van zijn huidige salaris, van 1,75 miljoen euro.



Omdat die aandelen vrij waren gesteld van prestatie-eisen en zo dus de Nederlandse bonusrestricties omzeilden ging Hamers meer dan 3 miljoen euro verdienen. Voer voor de nodige opschudding, ook omdat het personeel van de bank er in september 'maar' 1,75 procent op vooruit gaat.



Gemeentebank

In de Tweede Kamer werd door verschillende fracties, aan zowel linker- als rechterzijde, moord en brand geschreeuwd en minister Wopke Hoekstra (Financiën) kondigde een onderzoek naar 'wettelijke of niet-wettelijke' maatregelen aan om de salarisverhoging te voorkomen.



In de gemeenteraad van Amsterdam werd door D66 voorgesteld van bank te veranderen.



Schade voor ING

De volkswoede is ook de raad van commissarissen van ING niet ontgaan, en dus kondigt die dinsdag aan het loonbesluit terug te draaien. Het nieuwe loonstrookje van Hamers komt tijdens de aandeelhoudersvergadering van 23 april niet meer onder de hamer.



'Wij realiseren ons dat we de publieke reactie in Nederland op deze duidelijk gevoelige kwestie hebben onderschat', laat president-commissaris Jeroen van der Veer in een verklaring weten.



ING zegt het voorstel te herzien om verdere schade voor het bedrijf te voorkomen.



2,2 procent

De raad van commissarissen gaat terug naar de tekentafel om tot een nieuw beloningsbeleid te komen waarmee het bestuurders toch een concurrerend salaris kan bieden.



Hamers moet het daardoor dit jaar met een bescheiden loonsverhoging doen. Het huidige beloningsbeleid biedt ruimte voor een stijging van 2,2 procent, liet een woordvoerder desgevraagd weten.



Een nieuw voorstel waarmee zijn beloning verder kan worden opgekrikt, wordt op zijn vroegst volgend jaar behandeld op de aandeelhoudersvergadering.



Hans Wijers

Van der Veer, die vorige week nog beloofde het loonvoorstel voor de topman eind maart te komen uitleggen in de Tweede Kamer, zal er dan niet meer bij zijn. ING maakte eerder al bekend dat hij het na de komende aandeelhoudersvergadering op 23 april voor gezien houdt.



Zijn beoogde opvolger is Hans Wijers, oud-minister van Economische Zaken en voormalig bestuursvoorzitter van verf- en chemieconcern AkzoNobel.



Wijers maakt al deel uit van de raad van commissarissen en zit ook in de commissie die over het beloningsbeleid gaat.



