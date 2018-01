ING stopt met Tan-codes voor internetbankieren

Sinds de begintijd van internetbankieren gebruikt ING Tan-codes, in plaats van de methode waarbij een apparaat met behulp van je bankpas een code genereert.



De Tan-codes werden in eerste instantie als een lijst opgestuurd via de post. Sinds 2004 werden ze ook verstuurd via SMS.



ING wil nu dat klanten de overstap maken naar de nieuwe app, waarmee sinds 2017 transacties verricht kunnen worden. De komende tijd verandert de bank haar website in een omgeving die meer lijkt op de app.



Alternatief

De wijzigingen gaan komende maanden geleidelijk in. Volgens ING maakt al het overgrote deel van haar klanten gebruik van de app voor internetbankieren.



Mensen die geen smartphone hebben, of om een andere reden niet via de app kunnen internetbankieren, kunnen de komende tijd nog met de Tan-codes uit de voeten.



De bank zegt voor eind 2018 met een alternatief te komen.



