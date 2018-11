ING en ASMI blikvangers op Damrak

ASMI deed onmiskenbaar niet onder voor ING bij de middelgrote fondsen. Kwartaalberichten van de bedrijven werden overduidelijk goed ontvangen. Het beeld op de Europese beurzen was wisselend.



De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een winst van 0,4 procent op 520,80 punten. De MidKap klom 1,4 procent tot 746,68 punten. Londen en Parijs sloten de sessie met verliezen tot 0,2 procent. In Frankfurt ging de leidende graadmeter met 0,2 procent winst de handel uit.



ING steeg 5,7 procent. Het financiële concern zag de kwartaalwinst kelderen door de megaboete die de bank onlangs heeft gekregen voor witwassen. Zonder die last presteerde ING wel beter dan verwacht.



Shell

Olie- en gasconcern Shell boekte minder winst dan gehoopt en verloor 1,9 procent aan beurswaarde. Daarmee was het de sterkste daler in de AEX. Altice Europe verloor 1,7 procent. Het kabel- en telecomconcern verloor de uitzendrechten van het Engelse voetbal in Frankrijk aan Vivendi. Staalconcern ArcelorMittal won 0,8 procent na cijfers.



In de MidKap was ASMI de grootste stijger met een winst van bijna 11 procent na een sterk kwartaalbericht. Het orderboek nam met een record toe. Verder vielen winst en omzet hoger uit.



Zwitserland

Metalenspecialist AMG, die de omzet en winst wist op te krikken, werd 3,7 procent hoger gezet. Financieel dienstverlener Intertrust, die de kwartaalwinst zag dalen, stond in de onderste regionen van de MidKap met een min van 1,1 procent. Op de lokale markt zakte Brill 2,6 procent. De wetenschappelijk uitgeverij gaf een winstalarm na een teleurstellend kwartaal.



In Zürich verloor herverzekeraar Swiss Re 0,5 procent ondanks meevallende cijfers. De bank Credit Suisse, die ook met resultaten kwam, daalde 2,3 procent. Telecomreus BT schroefde zijn winstverwachting op en dikte bijna 9 procent aan in Londen.



De euro noteerde op 1,1392 dollar, tegen 1,1318 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,9 procent tot 63,39 dollar. Brentolie kostte 3 procent minder op 72,76 dollar per vat.