ING dikte probleem bedrijfsvoering aan

Dat zegt Peter Jacobs, de eindverantwoordelijke voor IT-systemen, van de bank in Nederland.



ING stelde in een interne presentatie dat de 'license to operate' in het geding zou komen door achterstanden, meldde het Financieele Dagblad vrijdag. Jacobs noemt die bewoording in een reactie op het FD-artikel "achteraf te sterk aangezet''.



Maar "we wilden dat iedereen zich realiseerde dat dit onze hoogste prioriteit heeft''. Een van de achterstanden betreft de IT in België. Die voldoet volgens Jacobs nog niet aan de interne risicoscore van ING.



Hij stipt daarbij wel aan de bank strengere eisen hanteert zijn dan toezichthouders. Daar voldoet het bedrijf wel aan.



Verbeterpunten

In de uitgelekte presentatie stipte ING 328 interne verbeterpunten aan, waarvan een deel ging over de IT. Daarvan werd 31 procent niet door de zelf opgelegde deadlines behaald. Volgens Jacobs gaat het daarbij niet per se om grote incidenten, maar om alle verbeterpunten met een "risicorelatie''.



Jacobs vertrekt binnenkort als hoofd IT-zaken bij ING Nederland, net zoals zijn collega in België. Volgens hem is er geen verband met werkachterstanden.



Eerder deze week werd bekend dat ING voor 675 miljoen euro heeft geschikt met het Openbaar Ministerie (OM). Daarnaast betaalt ING de overheid 100 miljoen euro terug. De bank erkende te zijn tekortgeschoten bij het voorkomen van witwassen. De kwestie heeft betrekking op de jaren 2010 tot en met 2016.