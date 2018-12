ING-baas Hamers toont berouw in Tweede Kamer

Dat witwaspraktijken niet werden aangepakt, had 'nooit mogen gebeuren' en dat het desondanks de bedoeling was zijn eigen salaris met de helft te verhogen was een 'inschattingsfout', aldus Hamers.



Hamers was naar de Kamer gekomen om mee te praten over herstel van vertrouwen in de financiële sector. "Het is heel pijnlijk wat er is gebeurd, maar er gaan ook veel dingen goed", probeerde de ING-topman duidelijk te maken. Volgens hem is er 'niet met opzet, maar onbedoeld' ongewenst gedrag vertoond en is ING 'iedere dag' bezig om dit tegen te gaan.