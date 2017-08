In september wordt het staan in de trein: de NS verwacht problemen

De mensen hebben goede voornemens en gaan lekker aan de slag. Dat loopt een maand later alweer terug.

President-directeur Roger van Boxtel van de NS: "In het drukke Nederland hoort staan in de spits erbij, net zoals de files op de weg."



Het bedrijf heeft ondertussen met spoed 58 sprinters bijbesteld en oude treinen opgeknapt. Daardoor rijden er volgende maand 2750 rijtuigen, tweehonderd meer dan vorig jaar.



Treinen worden verlengd en op het traject Amsterdam-Utrecht-Eindhoven wordt vast geëxperimenteerd met een tienminutendienst.



De NS roept reizigers ook op 'de hyperspits' tussen 7.30 en 8.30 uur te mijden als zij daar enigszins de mogelijkheid toe zien. "Een kwartiertje eerder of later vertrekken kan al veel schelen."



Derde perron op Amsterdam Zuid

Volgens Van Boxtel investeert de NS de komende jaren 2,5 miljard in treinen (in 2018 komen er nog eens 118 nieuwe sprinters bij en vanaf 2021 79 nieuwe intercity's), maar is het punt bereikt dat er niet genoeg spoor over is om alle nieuwe treinen op te laten rijden. Hij wil daarom dat het nieuwe kabinet dat nu wordt geformeerd minstens één miljard per jaar extra investeert.



Zo zou er een derde perron moeten komen op station Amsterdam Zuid.

Ook reizigersvereniging Rover kijkt deze keer vooral naar de rijksoverheid. "Je kunt wel meer treinen inzetten," zegt woordvoerder Chris Vonk. "Maar die moeten wel ergens overheen kunnen rijden."



Het goede nieuws: na september neemt de ­ergste drukte volgens de NS af. In oktober kunnen dan de eerste blaadjes weer op het spoor vallen.