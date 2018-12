In 2029 telt Nederland 18 miljoen mensen

Ook in de decennia die volgen, krijgen we er meer landgenoten bij: in 2060 telt Nederland naar verwachting 18,6 miljoen inwoners. Dat blijkt uit de nieuwe bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).



De komende elf jaar groeit het aantal inwoners met zo'n 745.000. Twee derde van de groei is toe te schrijven aan migranten. Ook worden er meer kinderen geboren dan dat er Nederlanders overlijden.



Meer baby's

Vooral het aantal mensen dat 80 jaar of ouder is, gaat de komende jaren stijgen. Nu telt ons land 0,8 miljoen 80-plussers. In 2030 zijn dat er 1,2 miljoen. Dat komt deels door de babyboomers, maar ook doordat onze levensduur toeneemt.



In 2030 zullen zelfs meer 65-plussers in Nederland wonen dan dat er kinderen en jongeren tot 20 jaar zijn. Het aantal 20-minners blijft met 3,8 miljoen vrijwel gelijk. Hoewel er meer baby's worden geboren, daalt het aantal tieners.



En dat is een grote verandering. Want de afgelopen jaren werden er juist mínder baby's geboren. Die groei wordt veroorzaakt doordat er meer dertigers zullen zijn; de kleinkinderen van babyboomers en kinderen van migranten.



Alleenwonende

Naar verwachting komen tot 2030 elk jaar gemiddeld 230.000 immigranten het land binnen. Het aantal bewoners met een migratieachtergrond stijgt van 24 naar 27 procent. Tegelijkertijd vertrekken ongeveer 187.000 mensen, grotendeels voormalige immigranten.



Met de groei van het aantal Nederlanders komen er ook meer huishoudens bij. Nu zijn dat er 7,9 miljoen, in 2030 naar verwachting 8,5 miljoen. Er komen vooral veel alleenwonende ouderen bij.