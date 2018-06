IJmuiden blijft ook na megastaalfusie zelfstandig

Tata en het Duitse Thyssenkrupp ondertekenden de joint venture, die alle staalactiviteiten van beide bedrijven in Europa onder één vlag brengt. Het hoofdkantoor van de nieuwe staalgigant komt in Amsterdam.



In IJmuiden werd lange tijd gevreesd dat die fusie ten koste zou gaan van honderden miljoenen euro's investeringen in een nieuwe staal­fabriek en de renovatie van twee bestaande hoogovens.



Onderzoeksafdeling

Een deel van de nieuwbouw is al in aanbouw, maar dat werd een aantal maanden geleden stilgelegd toen de fusiegesprekken gingen lopen.



Die investeringen zijn nu zeker gesteld. Ook houdt 'IJmuiden' zijn eigen onderzoeksafdeling voor toepassingen in de auto-industrie en metalen verpakkingen.



Aanvankelijk werden de Nederlandse directie, ondernemingsraad en de zelfstandige raad van commissarissen van Tata Steel Nederland in het duister gehouden over de plannen. Pas nadat met juridische stappen was gedreigd, kwam er meer openheid.



Ook bij de fabrieken van Thyssenkrupp in Duitsland en die van Tata Steel in Engeland liep het personeel aanvankelijk te hoop. Vrijdag gingen de Duitse ondernemingsraden akkoord met de fusie.



De Nederlandse ondernemingsraad is niet helemaal tevreden. "Er is nog veel onduidelijk," zegt or-voorzitter Frits van Wieringen. "Maar Tata Steel heeft toegezegd dat de ondernemingsraad tussen de ondertekening en de feitelijke afronding, die pas zal plaatsvinden na goedkeuring van de mededingingsautoriteiten in Brussel, intensief zal worden betrokken bij dit proces."



Hij houdt hoop: "In potentie kan de joint venture uitgroeien tot een succesvol bedrijf. Alles staat of valt met een goed management en de intenties die beide aandeelhouders hebben met het verdiende geld."



Chinese concurrentie

De staalfabrieken van beide concerns staan sterk onder druk door de concurrentie van goedkoop staal uit China. Dat probleem wordt vergroot nu de Amerikaanse regering Chinees staal extra belast, waardoor de Chinezen meer staal richting Europa exporteren.



Met de fusie willen Tata en Thyssenkrupp dan ook jaarlijks 400 tot 600 miljoen euro besparen, vooral door kantoorfuncties samen te voegen en productie te stroomlijnen. De fusie gaat ten koste van 4000 arbeidsplaatsen. Volgens de ondernemingsraad blijft het baanverlies in Nederland 'beperkt'.



Op het terrein van Tata Steel in Velsen-Noord werken circa 12.000 mensen, van wie er 9000 in dienst zijn van het staalbedrijf en de rest bij leveranciers.