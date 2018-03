IJ-prijs voor oprichter goededoelenloterijen

Poelmann is medebedenker en -oprichter van goededoelenloterijen zoals de Nationale Postcode Loterij. Volgens de jury draagt Poelmann 'in belangrijke mate bij aan de maatschappelijke en culturele pilaren van Amsterdam. Onder de vaste beneficiënten van de door hem opgerichte loterijen bevinden zich belangrijke instellingen met hun wortels in Amsterdam, zoals het Aidsfonds, het Anne Frank Huis, de Cruyff Foundation en VUmc Cancer Center Amsterdam.'



Bereik van culturele instellingen versterkt

Volgens de jury versterken culturele instellingen met de donaties hun nationale en internationale bereik. 'Zo speelden donaties een belangrijke rol bij de oprichting van Hermitage Amsterdam, de aankoop van kunstwerken door het Van Gogh Museum en het Rijksmuseum en het verwezenlijken van de groene ambities van het Koninklijk Concertgebouw'.



De IJ-prijs wordt maandag door wethouder Pieter Litjens in Hermitage Amsterdam uitgereikt. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 15.000 euro bestemd voor een door de winnaar te bepalen goed doel en een sculptuur van kunstenares Iris Le Rütte.



De IJ-prijs werd in 1998 voor het eerst uitgereikt aan Ernst Veen, in het verleden directeur van onder meer De Nieuwe Kerk en de Hermitage Amsterdam. De jury voor de IJ-prijs werd gevormd door onder anderen Cathelijne Broerse (directeur De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam) en Kajsa Ollongren (minister van Binnenlandse Zaken, eerder wethouder en locoburgemeester in Amsterdam). In eerdere jaren kregen onder anderen schrijver Geert Mak, mediamagnaat Joop van den Ende, dance-pionier Duncan Stutterheim en toneelregisseur Ivo van Hove de prijs.