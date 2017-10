Hypotheekaftrek gaat bij nieuw kabinet verder omlaag

De beoogde coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen de hypotheekrenteaftrek in vier stappen beperken tot het laagste belastingtarief van de nog in te voeren vlaktaks, bevestigen ingewijden.



Het zou gaan om stappen van drie procent per jaar. Huizenbezitters zouden tegelijkertijd volledig gecompenseerd worden door een verlaging van het eigenwoningforfait: dat is het percentage van de waarde van de eigen woning (WOZ) die bij het inkomen opgeteld moet worden en waar belasting over moet worden betaald. De twee maatregelen zouden samen 'budgetneutraal' moeten uitpakken.



Kritiek

Het kabinet-Rutte II voerde ook al een versobering van de hypotheekrenteaftrek door: het maximale aftrekpercentage werd vanaf 2014 met een half procent per jaar verlaagd van 52 procent (het toenmalige toptarief) tot 38 procent in 2041.



Die maatregel kwam de VVD destijds op forse kritiek te staan, omdat leider Mark Rutte eerder had gezegd dat er niet aan het belastingvoordeel zou worden getornd. De afbouw wordt ten opzichte van het vorige besluit fors versneld, al is nog niet duidelijk hoe hoog het laagste tarief van de nieuwe vlaktaks zal zijn.



De verdere afbouw van de aftrek komt niet als een verrassing. De VVD had in het verkiezingsprogramma geen letter gewijd aan dit voormalige 'heilige huisje', terwijl D66 en CU verder wilden gaan dan het huidige kabinet. Het CDA ging schoorvoetend akkoord met verdere verlaging, omdat die partij het belastingstelsel eenvoudiger wil maken door de invoering van een vlaktaks: beperking van de aftrek is daar een logisch gevolg van.



De vier partijen hebben nog een andere reden om verdere versobering niet langer uit te stellen: de hypotheekrente is momenteel relatief laag, zodat de pijn die woningeigenaren ondervinden niet zo groot is wanneer de aftrek nu verder wordt versoberd.