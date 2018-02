Huizenprijzen stijgen sneller dan in omliggende landen

Dat blijkt uit onderzoek van Calcasa. Het technologiebedrijf vergeleek de Nederlandse woningprijsontwikkeling met die van andere West-Europese landen. Alle EU-lidstaten en Zwitserland en Noorwegen werden in de vergelijking meegenomen.



Nederland staat op de derde plek in de lijst, na Portugal en Ierland. De andere twee snelle stijgers maakten over 2017 een prijsontwikkeling van respectievelijk 12,5% en 11,8% door. In landen als Duitsland (3,2%), België (5,0%) en Frankrijk (5,%) stegen de prijzen aanzienlijk minder snel.



Woningtekort

De woningprijzen in Nederland zijn volgens een woordvoerder van Calcasa tijdens de economische crisis scherper gedaald dan elders. "De woningmarkt kwam tot stilstand, er werd weinig bijgebouwd, het woningtekort liep op en de rente bleef laag. Dat heeft na de crisis geleid tot een stroomversnelling."



Daarnaast zijn volgens hem de economie en de woningmarkt in Nederland nauwer met elkaar verbonden dan elders, doordat mensen tot 1 januari 2018 een hogere hypotheek konden krijgen. "Daardoor is het effect sterker."



