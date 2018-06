Hoop op natuurfenomeen lichtende nachtwolken

Deze wolken kunnen tot zo'n anderhalf uur na zonsondergang aan de noordwestelijke hemel zichtbaar zijn. Ook voor zonsopkomst bestaat de kans de 'lichtgevende' wolken te zien, maar dan aan de noordoostelijke hemel, aldus Weeronline.



Lichtende nachtwolken kunnen zich vormen wanneer zeer kleine ijskristallen ontstaan op stofdeeltjes op grote hoogte. Zonlicht wordt door de ijskristallen weerkaatst naar het aardoppervlak, wat ervoor zorgt dat de wolken zilverachtig oplichten in het donker.



Afwachten

Of dit natuurfenomeen daadwerkelijk optreedt, is altijd afwachten. Sinds afgelopen donderdag zijn de condities op onze breedte ideaal. Het moet dan wel helder zijn en dit is komende nacht waarschijnlijk nog niet het geval. Zondagavond en in de nacht naar maandag is de kans op helder weer een stuk groter, vooral in het noorden van het land.