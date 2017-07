Hoogleraren: Controle in de wetenschap staat onder druk

Wanneer een onderzoeker zijn artikel naar een uitgever of tijdschrift stuurt, worden gemiddeld drie onafhankelijke wetenschappers ingeschakeld om het onderzoek te beoordelen. Soms zijn er te weinig mensen met de juiste kennis om het artikel inhoudelijk na te lezen.



Dus wordt het gedaan door wetenschappers die verder van het specifieke vakgebied afstaan. De kwaliteit van het commentaar wisselt daardoor. Het is soms zelfs onbruikbaar, omdat het bij opmerkingen blijft als "complete onzi", of "meteen publiceren".



Anoniem

Trouw vroeg een groep van tweehonderd Nederlandse hoogleraren naar hun ervaringen, waarvan er 37 op korte termijn reageerden. Meer dan de helft begon uit zichzelf over een tekort aan juiste mensen, schrijft het dagblad.



Karin Fijn van Draat, hoogleraar kinderhematologie aan de UvA, zegt: "Meer transparantie bij het beoordelen zou beter zijn, denk ik. Nu gaat het meestal anoniem: de reviewer weet wel de namen van de auteurs, maar de auteurs weten niet wie de reviewer is."



Jeroen de Kloet, hoogleraar globalisering aan de UvA, zegt in de krant: "Ik beschreef eens de toenemende politieke en culturele spanningen tussen China en Hongkong. Toen schreef een reviewer dat dat onzin is: je kunt volgens hem immers nog altijd ongestraft een Chinese vlag verbranden in Hongkong. Maar dát is onzin! Dat kan helemaal niet, en deze meelezer had er duidelijk geen verstand van. Als je onderzoek daardoor niet geplaatst wordt, voelt dat oneerlijk."