Hoofdofficier geschorst na onderzoek affaire

Aanbesteding

Bovendien blijkt dat de aanbesteding van recruitment software bij het Openbaar Ministerie niet volgens de regels is verlopen. De aanbesteding werd gegund aan het bedrijf van de zwager van Marc van Nimwegen. Ook zijn jongere zus was daar werkzaam.



Van Nimwegen zei eerder geen bemoeienis te hebben gehad bij die gunning, maar volgens Fokkens is dat onjuist: 'De Commissie acht aannemelijk dat betrokkene 1 (met wie Van Nimwegen wordt bedoeld, red.) de keuze voor het bedrijf van zijn zwager heeft bevorderd.'



De commissie-Fokkens werd ingesteld na een publicatie in NRC van mei 2018 met de titel: 'Hoe de sfeer in de top van het OM verziekt raakte'.



Verslaggever Marcel Haenen werd getipt door klokkenluiders die zich stoorden aan de verzwegen relatie. 'Volg de auto's', schreef een anonieme tipgever, die erop hintte dat Van Nimwegen en Bloos met hun dienstauto afspraakjes maakten in hotels langs de snelweg.



Thailand

Ook is gebleken dat Van Nimwegen en Bloos in mei 2012 gezamenlijk naar een dienstreis in Thailand gingen, terwijl 'er meer dan voldoende aanwijzingen' waren dat zij al meer dan een jaar een 'affectieve relatie hadden, die blijkbaar merkbaar was voor anderen'. De laatste twee dagen van die trip probeerde Bloos een ander hotel voor beiden te regelen. Volgens Fokkens hadden zij vanwege hun affaire moeten afzien van die trip.



Van Nimwegen en Bloos zijn vorig jaar buitengewoon verlof verleend.



Volgens de commissie Fokkens mogen de verzwegen relatie en het nepotisme binnen het Openbaar Ministerie niet gezien worden als een incident. Het ontbrak de top aan 'voldoende ontwikkeld ethisch leiderschap'. Binnen het OM leven gevoelens van onvrede en zorgen over de cultuur, ondermeer vanwege de soms schimmige manier waarop mensen worden benoemd.



Het College van Procureurs-Generaal heeft de ernst van de doofpotrelatie aanvankelijk onderschat, stelt de commissie.



Zeepkistgesprekken

Toen bleek dat daar binnen het OM anders over werd gedacht, draaide de top snel bij. Een ronde 'zeepkistgesprekken', waarbij OM-voorzitter Gerrit van der Burg langs alle 20 parketten ging, leidde tot nieuwe integriteitsmeldingen. Volgens de commissie heeft de top van het OM inmiddels als verschillende verbeteringen doorgevoerd.



In een reactie noemt OM-voorzitter Gerrit van der Burg de conclusies van de commissie 'bijzonder pijnlijk'. "Het imago van het OM, dat onkreukbaar moet zijn, is beschadigd door het verwijtbare gedrag van twee hoofdofficieren en hoe de top van het OM daarmee is omgegaan."