Homoseksuele mannen mogen straks sneller bloed geven

Een woordvoerster van bloedbank Sanquin bevestigt berichtgeving daarover van de NOS. Ze geeft wel aan dat nog niet is besloten wanneer de nieuwe termijn ingaat. Dat zal in overleg met het ministerie van Volksgezondheid gebeuren.



De 'wachttijd' heeft te maken met het risico op een besmetting met hiv. De kans op het virus is bij mannen die seks hebben met andere mannen veel groter dan bij andere mensen.



Discriminatie

D66-leider Rob Jetten stelde vanmorgen dat hij anno 2019 niet wil worden gediscrimineerd op zijn geaardheid. Jetten heeft een vaste relatie met een man.



Een woordvoerder van zorgminister Bruins laat weten dat de bewindsman het besluit van Sanquin afwacht. De bloedbank heeft een verkorting van de wachtperiode in beraad genomen op verzoek van Bruins.



"Onverwacht maar geweldig nieuws voor alle homo's die bloed willen geven," reageert Jetten. "En dat op de dag van de liefde. Een kortere wachttijd is precies waar D66 al lange tijd om vraagt, maar de strijd is nog niet voorbij. Ik blijf me inzetten voor selectie op risicogedrag, niet op geaardheid. Dan kan de wachttijd uiteindelijk ook verdwijnen."