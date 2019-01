Hogere stiptheid en minder verstoringen op het spoor

Dat meldt spoorbeheerder Prorail.



Volgens de spoorbeheerder reden de treinen in Nederland nog nooit eerder zo punctueel. Het afgelopen jaar kwam 91,4 procent van de reizigers op tijd aan, in 2017 was dat nog 90,5 procent. De prestatie houdt Nederland in de wereldwijde top 3 van spoorlanden naast Japan en Zwitserland.



Op de regionale lijnen is de punctualiteit het hoogst, daar reed 94,6 procent van alle treinen op tijd tegen 93,9 procent in het voorgaande jaar. Op de hogesnelheidslijn (HSL) kwam 82,7 procent van de reizigers op tijd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hanteert daar de norm van 82,5 procent.



Amsterdam-Schphol

"Je mag van ons verwachten dat wij veel energie steken in het continu verbeteren van onze dagelijkse prestaties" aldus Prorail-ceo Pier Eringa. "Kijk bijvoorbeeld naar de bereikbaarheid van Amsterdam en de enorme groei van Schiphol. Het is nodig dat we in Nederland blijven investeren in een beter en verfijnder OV-netwerk met meer en snellere treinen, betere en comfortabele stations en meer fietsenstallingen. Daar zijn stevige investeringen en moedige politieke beslissingen voor nodig"



Spoorlopers, vandalisme en suïcide

Prorail heeft maatregelen genomen om het aantal verstoringen terug te dringen door bijvoorbeeld op de drukste trajecten speciale storingsteams paraat te hebben. Ook heeft de spoorbeheerder met aannemers afspraken gemaakt incidenten sneller op te lossen. Volgens Prorail is het aantal technische storingen de afgelopen vijf jaar met 20 procent gedaald.



Het aantal verstoringen door suïcide, mensen die langs het spoor lopen en vandalisme blijft ongeveer gelijk of neemt zelfs iets toe. Dat zijn factoren die volgens de spoorbeheerder moeilijk tegen te gaan zijn, maar daartegen moeten gedragscampagnes helpen.