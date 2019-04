Hof buigt zich opnieuw over zaak Masmeijer

Het hof besloot in februari de zaak te heropenen omdat de wetgeving is veranderd en de aanklager de kans moest krijgen om de beschuldigingen aan te passen.



Ontkenningen

Masmeijer heeft na oorspronkelijke ontkenningen toegegeven dat hij een rol had bij de smokkelen van 467 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot acht jaar cel.



De definitie van drugssmokkel is in de Belgische wet in 2017 veranderd. Het hof wil weten of dat consequenties kan hebben voor de zaak-Masmeijer.