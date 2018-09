Hoekstra: EU-witwasregels onder loep nemen

"Dat is een valide vraag gegeven de signalen in meerdere landen,'' zei hij in Wenen, waar de Europese ministers van Financiën bijeen zijn. Zijn voorganger Jeroen Dijsselbloem pleitte woensdag voor een centraal, Europees toezicht op witwasrisico's in de bankensector.



Aanleiding daarvoor is de witwasaffaire bij ING. De grootste bank van Nederland heeft een schikking van in totaal 775 miljoen euro met justitie getroffen omdat zij jarenlang te weinig deed om witwassen door klanten te voorkomen. Ook bij banken in Denemarken, Letland, Estland en Malta zijn recent witwaspraktijken aan het licht gekomen.



Gaten

Volgens de voorzitter van de Eurogroep, Mario Centeno, tonen deze affaires dat er "gaten'' zitten in de Europese regelgeving en het toezicht op de handhaving ervan door banken. Hij zei dat experts in Brussel er voor het einde van het jaar een rapport over zullen presenteren. "Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de lidstaten en de EU-instellingen.''



Benoît Cœuré, directeur bij de Europese Centrale Bank (ECB), meent dat het wettelijke kader van de Europese witwasregels niet deugt. Zo kunnen de lidstaten de regels verschillend toepassen. De ECB steunt daarom een initiatief om die regels te harmoniseren en te coördineren, zei hij.