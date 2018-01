Hoe falend mediabeleid de val van Eurlings inleidde

Damage control

'Mensen die mij kennen, weten dat ik zo niet in elkaar zit,' zei hij in Rio de Janeiro. Het was het eerste aanzetje tot damage control. Een keiharde leugen, kun je achteraf ook zeggen. In ieder geval geen uitgebreid, nederig en respectvol excuus.



In maart 2017 trof Eurlings een schikking, hopende dat dat een streep zou zetten onder de kwestie.



Nadat eind december bekend werd dat sportkoepel NOC*NSF in een vergadering om een publiekelijke verklaring van Eurlings over de mishandeling had gevraagd, kwam advocaat Knoops daags daarna met een persverklaring die wemelde van de juridische draaikonterij. 'Een aantekening' was geen 'strafblad' en de media creëerden een onjuist en suggestief beeld. De verwachte schuldbekentenis bleef achterwege.



Excuses

Pas in een interview in NRC Handelsblad van 30 december bood Eurlings voor het eerst (iets wat moest lijken op) excuses aan. Ook hier: een rookgordijn van verdraaiingen. Eurlings wilde 'va-banque in de spiegel kijken', een mishandeling werd 'een handgemeen' - of zelfs 'wederzijds handgemeen' - en een taakstraf werd 'maatschappelijk werk'. Over het letsel bij zijn ex-vriendin zei hij niets ('Er is afgesproken niet op details in te gaan').



In plaats van het zaakje te sussen met een uitgebreide mea culpa - voor zover dat 2,5 jaar na dato nog mogelijk was - koos Eurlings ervoor zichzelf nog verder vast te draaien. In een persoonlijke verklaring naar de pers zei Eurlings dat hij 'de publieke impact van het incident en zijn openheid daarover' had onderschat, maar hij bleef wel zitten.



Kritiek

Vanuit de media was de kritiek op het NRC-interview oorverdovend, de ene na de andere sporter drong aan op een Eurlings-exit en ook NOC*NSF-bestuursleden vroegen (anoniem) om zijn vertrek. Hoe kan de sportkoepel van sporters openheid vragen over precaire onderwerpen als seksueel misbruik en matchfixing als het een bestuurder met losse handjes heeft die voortdurend draait?



Ondanks het overduidelijke gebrek aan reflectie trokken Eurlings, Driessen en Knoops gisteren de enige juiste conclusie. De baantjesziekte geeft het op, maar zelfs in de persverklaring waarin hij zijn opstappen aankondigt, weigert Eurlings zijn hand in eigen boezem te steken.



Het is de discussie over zijn positie, die hem de das om doet. Van va-banque in de spiegel kijken, is nog niks gekomen.