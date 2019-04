Hiddema en Graus in verlegenheid vanwege onkosten

FvD-Kamerlid wil eventueel te veel ontvangen geld terugbetalen

De kwestie is toen 'in de minne geschikt', zegt Hiddema. "De locatie in Amsterdam werd een bezoekadres. Ik heb daar de conclusie aan verbonden dat ik ook alleen in Maastricht kon wonen. Nu begrijp ik dat ik, uitsluitend als burger, wel in Amsterdam ingeschreven kan zijn." Een woordvoerder van de Nederlandse Orde van Advocaten bevestigt dat het geen probleem is als een advocaat woonachtig is in een andere plaats dan waar zijn kantoor is gevestigd.



Toch is Hiddema niet van plan zich in de hoofdstad in te schrijven. "Ik blijf lekker ingeschreven in Maastricht." Wel wil hij in gesprek met de Kamer of hij een lagere vergoeding kan krijgen. Eventueel te veel ontvangen vergoeding wil hij terugbetalen. "Dan krijgen ze de centen terug."



Hetze

Volgens de Volkskrant krijgen nu zeker dertig Kamerleden de maximale vergoeding voor verblijfkosten. Of parlementariërs ook echt op hun officiële adres wonen, wordt niet gecontroleerd. Hiddema is niet het enige Kamerlid waarover twijfels zijn ontstaan.