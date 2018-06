Het WK als pr voor Poetins Rusland

Is de afwezigheid van Nederland niet a blessing in disguise?

Niet alleen door de dopingschandalen heeft Poetin zich onttrokken aan wat voor fatsoenlijke staten min of meer gebruikelijk is, ook op de Krim, in Oost-Oekraïne en in Syrië heeft Rusland meedogenloos zijn eigen ­belangen laten prevaleren. Dat doen alle machtige staten, maar bij Poetin is de leugen wel een heel opzichtig wapen geworden.



Of het nu ging over de groene mannetjes die naar de Krim oprukten, over gifaanvallen in Syrië, of over het neerhalen van de MH17, altijd koos Poetin de weg van de keiharde ontkenning. Dwars tegen het overstelpende aantal bewijzen in.



Zou het niet erg ongemakkelijk zijn geworden als het Nederlands elftal in Rusland had meegedaan? Vrolijk voetballen in een land dat jouw onderdanen heeft gedood, terwijl zeker is dat de president van dat land daar glashard over liegt, zoiets lijkt een vrijwel onmogelijke exercitie. Daarnaast weten we dat een boycot doorgaans weinig uithaalt. Bram en Freek vingen al bot in 1978 met hun petitie om niet in Argentinië te gaan voetballen.



Vergeleken bij Rusland is Argentinië maar een klein land. Laten wij daarom verheugd zijn dat wij ons dankzij Hiddink, Blind, Advocaat en de spelers niet hebben geplaatst. Zo kunnen wij zonder schuldgevoelens aan het Blijburgse strand gaan liggen.



Max Pam