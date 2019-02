Het was niet eerder zo warm in de winter

Dat meldt Weeronline. Met het bereiken van een temperatuur van 20 graden is het de eerste officiële lokale warme dag van dit jaar. Voor een warme dag moet het 20 graden of meer worden. In De Bilt bereikte het kwik 18,3 graden.



Ook op 16, 25 en 26 februari werd een officieel warmterecord gevestigd. Het was op die dagen niet eerder zo warm. Over heel 2018 kwam 14 keer een officieel warmterecord voor. Ook buiten De Bilt was het geregeld raak: liefst 29 van de 34 KNMI-meetstations behaalden een maandrecord.



Na woensdag lijkt er voorlopig geen nieuw warmterecord te komen. Kouder en regenachtiger weer ligt in het verschiet. Met 9 tot 13 graden wordt het een stuk frisser dan de afgelopen dagen.