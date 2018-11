Het was geen weekeinde om trots op te zijn, als land. En een kinderfeest was het in veel gemeenten al helemaal niet.



"Dit hoort niet in ­onze samenleving," zei minister van Justitie Ferd Grapperhaus over de vele plaatsen waar de Sinterklaasintocht uit de hand is gelopen. Maar de droevige realiteit is dat het er inmiddels wel bij hoort.



Onder meer in Groningen, Leeuwarden, Den Haag, Eindhoven, Tilburg, Hoorn en Rotterdam grepen gelegenheidscoalities van rechtsradicalen, hooligans en dagjesmensen demonstraties van Kick Out Zwarte Piet aan om zich over te geven aan geweld, intimidatie en scheldpartijen.