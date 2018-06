Het streekvervoer staakt donderdag opnieuw

Op donderdag 7 juni rijdt het streekvervoer van Connexxion niet in Noord-Holland in de regio's Haarlem-IJmond, Noord-Holland Noord en Amstel-Meerlanden. Dinsdag staakt het streekvervoer al in delen van Zuid-Holland, Overijssel en Flevoland.



Volgens Paula Verhoef, bestuurder FNV Streekvervoer, hebben de chauffeurs nog geen verbeteringsvoorstellen gezien. "Nog steeds is de actiebereidheid ongekend hoog, dus ik verwacht dat ook in Noord-Holland niet of nauwelijks bussen uitrijden."



Arbeidsvoorwaarden

Werknemers van regionale vervoersbedrijven leggen het werk neer, omdat ze betere arbeidsvoorwaarden in hun nieuwe cao willen. Ze vinden de werkdruk te hoog en eisen meer loon. De cao streekvervoer geldt voor 12000 werknemers.



De stakingen beginnen vanaf de eerste rit van de dag en duren tot en met de laatste dienst. Op 9292 is een actueel overzicht te zien van welke bussen en treinen niet rijden.



In april en mei legden de streekvervoerders het werk ook al neer. De chauffeurs in het streekvervoer voeren al weken estafettestakingen, steeds in een andere provincie.