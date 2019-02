Het is de warmste 16 februari ooit

Volgens Weeronline is daarmee het officieel de warmste 16 februari ooit gemeten. Het oude record stond op 12,5 graden en dateert uit 1998.



Buiten De Bilt werd het nog een stuk warmer. De hoogste temperatuur werd met 14,4 graden gemeten in Maastricht. Naar verwachting loopt het kwik in de loop van de dag nog iets verder op. In Amsterdam werd het zaterdag zo'n 11,8 graden.



Regent warmterecords

Het record voor 16 februari stond niet heel scherp. Ter vergelijking: de records in De Bilt voor 14 en 15 februari staan op 15,2 en 15,1 graden. Het record voor 17 februari staat zelfs op 16,4 graden, gemeten in 1961. Dat record zal zondag niet sneuvelen.



Hoogstwaarschijnlijk blijft het dit jaar niet bij dit ene warmterecord. Deze hele eeuw regent het namelijk warmterecords. Vorig jaar werd in De Bilt 14 keer een dag-warmterecord gebroken. Slechts driemaal sneuvelde een dag-kouderecord.