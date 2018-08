Herfst start met zonnig nazomerweer

Dat meldt Weerplaza. Na woensdag breekt een droge periode aan. In het weekend wordt het geleidelijk warmer en flink zonnig.



Na het weekend staan landinwaarts zomerse maxima van 25 graden en meer op het programma. Het zonnige nazomerweer kan mogelijk een hele week aanhouden. Morgen en vrijdag is het nog vrij bewolkt en ligt de middagtemperatuur rond 20 graden.



Totdat het zomerweer terugkeert blijft het nog even wisselvallig. Woensdag regent het nog in het westen, maar daar klaart het in de loop van de avond op. Donderdag en vrijdag wordt het 18 tot 20 graden. Daarbij is er af en toe zon en valt er vooral morgen nog een lokale bui in het oosten en noorden. In de loop van vrijdag breekt de zon steeds beter door.