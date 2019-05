Herdenking Vught verstoord door 'Allahu Akbar'-kreten

Burgemeester Roderick van de Mortel vermoedt dat de Arabische strijdkreten vanuit de penitentiaire inrichting in Vught door gedetineerden werden geschreeuwd. Hij gaat uitzoeken waar het geluid precies vandaan kwam. "Het lijkt op een doelbewuste actie. Als het vanuit de gevangenis kwam, ga ik er zeker met de directeur van de PI over in gesprek," zegt hij.



Ongehoord

"Deze verstoring is ongehoord. Ik vind dat de verantwoordelijken hierover moeten worden aangesproken. Juist om acht uur als wij samen in stilte nadenken hoeveel er geleden is en hoeveel ellende er geweest is moet je respect tonen voor het verdriet. Dit is buitengewoon respectloos."



Het geschreeuw was even over achten tijdens de twee minuten stilte voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen tussen het gekwetter van de vogels bij het monument bij de fusilladeplaats vaag te horen.