Hennis treedt noodgedwongen af

Nadat ze de eerste vrouwelijke minister van Defensie was, wilde ze het glazen plafond van Buitenlandse Zaken ook wel aan gruzelementen slaan. Het zou haar klaarstomen voor een Europese topfunctie in Brussel, daar waar haar politieke loopbaan ook begon. Of voor het partijleiderschap van de VVD en daarmee ook het premierschap.



Tranen in haar ogen

Jeanine Antoinette Hennis-Plasschaert (7 april 1973) werd geboren in Heerlen en groeide op in Bodegraven. Na een opleiding bij Schoevers vertrok ze naar Brussel en later Riga om voor de Europese Commissie te gaan werken. Ze keerde terug naar Nederland om politiek assistent te worden van de Amsterdamse VVD-wethouder Mark van der Horst, om in 2004 terug te keren naar Brussel. Ditmaal als lid van het Europees Parlement.



Het grote publiek leert haar pas kennen als ze in 2010 met tranen in haar ogen een staande ovatie in ontvangst neemt als ze ervoor weet te zorgen dat een deal tussen de EU en de VS over het doorsluizen van bankgegevens wordt geblokkeerd. Het is de kroon op haar werk in Europa.



Defensie

Partijleider Mark Rutte haalt Hennis in datzelfde jaar terug naar Den Haag, om op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen te staan. Als Rutte I na twee jaar strandt, stoomt Hennis in 2012 door naar het kabinet. Het wordt het ministerie van Defensie. In een interview voor de verkiezingen in 2012 laat ze zich al fotograferen in het legergroen voor Elsevier - de helm nonchalant in de hand - en verklapt ze dat ze altijd al minister van Defensie wilde worden. Aldus geschiedde.



Als minister is ze aanvankelijk krampachtig - bang om fouten te maken weegt ze ieder woord op een goudschaaltje. Ze verliest in het monumentale ministerie aan het Plein haar spontaniteit. Ze geeft het zelf ook toe in interviews. Tegelijkertijd doet ze als minister dingen die geen van haar (mannelijke) voorgangers ooit deed: ze vliegt in een F-16, slaapt in een Noors sneeuwhol, doet bergop een loodzware dagmars in Schotland en maakt een parachutesprong. Daar, tussen de mannen en vrouwen in uniform, is ze in haar element. Het levert haar het respect op van de manschappen, die aanvankelijk sceptisch waren over 'een buitenstaander' als hun minister.