Henk Otten ook weg als FvD-fractiemedewerker

Eerder werd al duidelijk dat Otten zijn functie als penningmeester neerlegt. Afgelopen zaterdag uitte hij nog forse kritiek op Thierry Baudet in een interview. Volgens Otten vaart de partijleider een te rechtse koers en moet hij het succes van de partij meer delen met andere volksvertegenwoordigers.



Ook was Otten niet erg te spreken over de 'boreale' retoriek van Baudet. Wat Otten betreft moet Baudet dergelijke uitingen bewaren voor lezingen. Baudet, die naar eigen zeggen verrast was door het kritische interview, ontkent dat er sprake is van een interne strijd binnen de partij.



'Niet zo handig'

FvD-leider Thierry Baudet maakte het verzoek om terug te treden aan Otten vanavond bekend via een tweet (zie hieronder). De mede-oprichter werd hierdoor op zijn beurt verrast. Otten laat weten het online bericht van Baudet 'niet zo handig' te vinden.



"We zijn inderdaad in gesprek over de invulling van mijn nieuwe rol in de Tweede Kamer. De gesprekken hierover zijn nog gaande en het lijkt me beter deze tussen partijen te voeren en niet via Twitter, om zo druk op de ketel te zetten."



