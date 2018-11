Hema roept alle hazelnoot-melk-letters terug

Gebleken is dat er stukjes kunststof in kunnen zitten, niet alleen in de al eerder teruggeroepen letters B, M, N, R en S, maar in alle letters.



Daardoor kunnen verwondingen ontstaan. Alle andere smaken letters zijn wel veilig en goed van kwaliteit, benadrukt het warenhuis.



Wie een melk-hazelnootletter heeft, kan hem terugbrengen naar de winkel en krijgt het aankoopbedrag terug.



Baronie

Hema zegt zeer teleurgesteld te zijn in de leverancier van de letters, chocoladefabrikant Baronie, en de zaak hoog op te nemen. Het warenhuis is met Baronie in gesprek over vervolgstappen.



Een woordvoerder wil niet uitleggen wat die stappen zouden kunnen zijn. "We zijn in gesprek om te zien waar het probleem ligt en hoe zij het gaan oplossen."