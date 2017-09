Hema maakt werk van mogelijke verkoop

Eigenaar Lion Capital en Hema hebben zakenbank Credit Suisse als adviseur in de arm genomen.



Vorige week zinspeelde Hema-topman Tjeerd Jegen al op een spoedige verkoop van de winkelketen. Naast een verkoop worden ook andere strategische opties bekeken.



Lion Capital kocht Hema in 2007 en zou van de onderneming af willen. In 2010 wilde de investeerder Hema al verkopen, maar dat mislukte toen. Sindsdien is de winkelketen snel gegroeid, vooral in het buitenland.



Hema leed in het tweede kwartaal een nettoverlies van 29,1 miljoen euro. In het eerste kwartaal was dat nog 9,6 miljoen euro, maar eenmalige herfinancieringslasten van ruim 20 miljoen euro speelden deze periode een rol. De omzet steeg met 3,3 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar naar 287 miljoen euro. De grootste groei kwam daarbij uit Frankrijk (17,4 procent) en Duitsland (22,2 procent).



In Nederland ging de omzet met 0,7 procent omhoog. Dat viel wat laag uit vanwege de tijdelijke sluiting van filialen door de ombouw naar de internationale formule, geeft Hema aan.



Volgens retaildeskundige Cor Molenaar zou de verkoop van Hema vrijwel zeker leiden tot een sanering van het Nederlandse winkelbestand.