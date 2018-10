Hells Angels ontkennen bedreiging burgemeester Haarlem

Wienen wordt al een tijdje bedreigd en beveiligd. Deze week bleek dat dusdanig ernstig, dat hij en zijn familie zijn ondergedoken in een safehouse. Uit welke hoek die dreiging komt is niet duidelijk.



Het gevaar zou echter niet in de hoek van de Hells Angels gezocht moeten worden, aldus advocaat Chrissy Stroobach van de motorclub. De Hells Angels werden door verschillende media (waaronder Het Parool) in verband gebracht met de bedriging. Wienen liet in januari vorig jaar het clubhuis van de motorclub in Haarlem sluiten.



Hoewel de Angels daar nog altijd niet blij mee zijn, wijst Stroobach erop dat er een rechtszaak over dat besluit loopten de club de uitspraak van de rechter afwacht.



