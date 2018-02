Hele oppositie: referendum over referendum

Zelfs de SGP, tegenstander van het referendum, steunt het voorstel van GroenLinks om dit mogelijk te maken.



Afschaffing

Het kabinet en de coalitiepartijen, met een meerderheid van één zetel in de Tweede Kamer, willen juist absoluut géén referendum meer. De SGP vindt dat de afschaffing "staatsrechtelijk zuiver'' moet gebeuren.



SGP-Kamerlid Roelof Bisschop wijst erop dat het foefje van minister Kajsa Ollongen van Binnenlandse Zaken om een nieuw referendum te blokkeren "juridisch effectief'' is, maar dat dit nog niet betekent dat het "juridisch netjes'' is.



Tumultueuze debat

Ollongren trekt de wet met terugwerkende kracht in. Om het wel netjes te doen moet volgens hem het normale traject, inclusief mogelijkheid tot een referendum, worden doorlopen.



De Tweede Kamer praat dinsdag opnieuw over het referendum, nadat het tumultueuze debat donderdag was onderbroken. De oppositie kraakt het verhaal van minister Ollongen en haar partij D66 over de afschaffing van het raadgevend referendum.