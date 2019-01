Staatssecretaris: uitzetten van kinderen gaat door

Regeringspartijen ChristenUnie en D66 dringen aan op een denkpauze, omdat coalitiegenoot CDA zich aan hun zijde heeft geschaard en nu ook een soepeler kinderpardon bepleit. Daardoor hebben zij nu een meerderheid van de Tweede Kamer achter zich.



Joël Voordewind (CU) wees Harbers er tevergeefs op dat "we nu een nieuwe politieke realiteit hebben''.



Maar de VVD, de partij van Harbers, houdt de poot stijf en de staatssecretaris zelf ook. Hij heeft begrepen dat het CDA de uitzettingen ook niet onmiddellijk wil stilleggen, maar de commissie die het kinderpardon onderzoekt slechts op wat ideeën heeft willen brengen. Harbers wil de bevindingen van die commissie, die waarschijnlijk nog een paar maanden de tijd neemt, afwachten.



GroenLinks-leider Jesse Klaver vroeg Harbers dan in ieder geval geen gezinnen met kinderen uit te zetten zolang de Tweede Kamer zich nog niet opnieuw over het kinderpardon heeft kunnen buigen. Maar ook daar voelt de staatssecretaris niets voor.



'Laf en slap'

Harbers was naar de Kamer geroepen door de PVV om uitleg te verschaffen over de kwestie, die de regeringscoalitie onder grote spanning zet.



PVV-Kamerlid Sietse Fritsma noemde de staatssecretaris laf en slap omdat die weigert vooruit te lopen op de conclusies van de onderzoekscommissie. Maar de VVD-bewindsman hield vol dat de Kamer nog even geduld moet hebben, en in de tussentijd "blijf ik staand beleid uitvoeren".



De asielspecialisten van de coalitiepartijen staken eerder op de dag de koppen bij elkaar om een oplossing te vinden voor het opnieuw opgelaaide meningsverschil. Maar een vergelijk lijkt nog niet in zicht.



