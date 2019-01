Harbers in debat kinderpardon: ik ga er niet meer over

Asielaanvragen

De PvdA wijst erop dat de staatssecretaris nu nog een verblijfsvergunning kan verlenen zonder dat verder te hoeven toelichten. De baas van de IND werkt straks wel met regels in de hand, terwijl sommige asielaanvragen niet in regels te vangen zouden zijn.



Dat laatste was een van de redenen waarom morrelen aan de discretionaire bevoegdheid voor CDA, D66 en CU lang uit den boze was.



Harbers werpt tegen dat het eindoordeel, anders dan nu, straks altijd aan de rechter is. Ook een tweede tegenwerping, dat hij toch altijd verantwoordelijk blijft voor de IND en dus ook in de toekomst op besluiten in schrijnende gevallen zal worden aangesproken, wuift hij weg.



Netjes

Premier Mark Rutte vindt dat de coalitie netjes uit het conflict over het 'moeilijke onderwerp' kinderpardon is gekomen. Hij spreekt over een goed compromis, 'een goede balans' tussen de verschillende opvattingen binnen de coalitie over een 'serieus probleem'.



Volgens Rutte is er ook veel van de VVD, zijn partij, in het pakket maatregelen terug te vinden. Hij noemt het 'voorkomen dat we valse hoop geven, dat mensen hier langer blijven dan nodig is' en dat er draagvlak blijft in Nederland voor de opvang van echte vluchtelingen.



Van de uitkomst van het conflict leidt Rutte de 'voorzichtige hoop' af dat 'wij problemen kunnen oplossen zonder ze vooruit te schuiven.''



