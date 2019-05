Haatprediker Anderson legt zich neer bij inreisverbod

Woensdagochtend werd bekend dat de Amerikaan, die pleitte voor de executie van lhbti's, homoseksuelen pedofielen noemt en de Holocaust ontkent, niet welkom is.



Anderson heeft volgens de NOS geen officieel bericht gekregen van de Nederlandse overheid of een Europese instatntie over het inreisverbod. "Ik heb dit al eerder meegemaakt," zegt hij. "Ze nemen dan contact op met de vliegmaatschappij, met de spoorwegen. Ik ga niet tien uur in een vliegtuig zitten, om vervolgens vijf uur lang te worden verhoord en dan weer op een vliegtuig naar huis te worden gezet. Wat heeft dat voor zin?"



Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers (VVD) vindt dat een 'haatprediker' niet naar Nederland kan komen. Er zijn maatregelen genomen om zijn inreis te voorkomen schrijft hij aan de Tweede Kamer. Kamerleden, Amsterdamse gemeenteraadsleden, het COC en CIDI hadden eerder al opgeroepen om te voorkomen dat Anderson naar Nederland zou komen.



Kamerleden

"Vandaag heeft liefde gewonnen van haat. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar de grens ligt voor D66 bij het aanzetten tot haat. Nederland kon niet anders dan hem weigeren," zegt D66-Kamerlid Vera Bergkamp.



"Goed en volkomen terecht dat Harbers deze man niet toelaat in ons land," laten Dilan Yesilgöz en Malik Azmani weten. "Wat de VVD betreft is in ons land geen ruimte voor haatzaaierij!"



Kerk

De 37-jarige Anderson is dominee van de onafhankelijke Faithful Word Baptist Church en vindt dat alle homo's, lesbiennes en transgenders moeten worden geëxecuteerd. LGBT staat volgens hem voor 'Let God Burn Them' en Transgender Caitlyn Jenner zou volgens hem dood moeten. Daarnaast verheerlijkte hij de moordpartij in een homoclub in Orlando uit 2016. Deze aanslag was 'goed nieuws omdat er vijftig homoseksuele pedofielen minder op de wereld zijn'.



Hij is vader van negen kinderen en begon zijn kerk in zijn woonkamer in Arizona. Inmiddels is zijn kerkgenootschap actief in meer dan 300 gemeenten in verschillende Amerikaanse staten. Eerder werd hem al de toegang ontzegd tot Groot-Brittannië, Zuid-Afrika, Jamaica en Botswana.



Amsterdam

Het COC, dat opkomt voor de belangen van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders, vond het treurig dat dat er überhaupt sprake was dat Anderson naar Nederland zou komen, zegt woordvoerder Philip Tijsma. "Het is een verstandig en goed besluit om deze meneer, die op walgelijke manier aanzet tot haat, de toegang tot ons land te ontzeggen."



Gemeenteraadslid Jan-Bert Vroege van D66 vindt het verstandig van de regering om de haatprediker buiten het land te houden. "Hij heeft in het verleden uitspraken gedaan over het executeren van LHBTI'ers en beweert dat de slavernij geen slecht idee was. Dus het is goed dat hij zijn giftige ideeën niet kan komen verspreiden in de stad."