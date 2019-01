Haagse bronnen: bon van 95 euro voor appen op de fiets

Als je je in het verkeer begeeft dan moet je je aandacht erbij houden Minister Van Nieuwenhuizen

Het wordt per 1 juli sowieso verboden om tijdens het besturen van alle voertuigen een mobiel elektronisch apparaat vast te houden. De term 'mobiel elektronisch apparaat' is ruimer dan de huidige term 'mobiele telefoon' om alvast rekening te houden met de toekomst.



Appen bovenaan

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Verkeer) zei eerder over het aankomende appverbod op de fiets: "Als je je in het verkeer begeeft dan moet je je aandacht erbij houden. En niet bezig zijn met je mobiele telefoon."



Gemiddeld gebruikt nu 49 procent van de Nederlandse consumenten hun mobiele telefoon terwijl ze fietsen. In de leeftijd van 18 tot 24 jaar is zelfs driekwart met hun mobiel bezig op de fiets, aldus onderzoek van Deloitte dat afgelopen november verscheen.



Volgens verkeersexperts van het SWOV zijn vooral activiteiten gevaarlijk die ervoor zorgen dat de ogen lang niet op de weg zijn gericht: appen staat bovenaan. Overigens blijkt uit onderzoek dat ook handsfree bellen en muziek luisteren via oortjes tot slechter weggedrag leidt.



Afleiding

Het precieze aantal verkeersslachtoffers door afleiding is onbekend. Twee oudere Nederlandse onderzoeken kwamen tien jaar terug uit op een indicatie van 3 à 4 procent van de fietsongevallen met enig letsel waar telefoongebruik aan voorafging. De verwachting is dat dit percentage de laatste jaren alleen maar is gestegen, door de toenemende populariteit van het mobieltje.