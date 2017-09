Grote storing luchthavens voorbij

Tegen het einde van de middag meldde KLM dat de storing is opgelost.



De oorzaak lag bij het vluchtboekingssysteem van de Spaanse IT-dienstverlener Amadeus, dat reserveringen regelt voor zo'n 125 luchtvaartmaatschappijen. Behalve KLM meldde ook zustermaatschappij Air France problemen, net als onder meer Lufthansa, British Airways, Qantas, Vueling en Amerikaanse vervoerders.



KLM liet eerder al weten dat de incheckproblemen na een kwartier verholpen waren. Het duurde wat langer voordat ook het boekingssysteem weer werkte. Uiteindelijk liepen 25 KLM-vluchten op Schiphol vertraging op. Over mogelijke vertragingen op andere luchthavens kon een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij nog niets zeggen.



Lange wachtrijen

Schiphol liet weten last te hebben gehad van een "korte storing'', die "geen grote impact'' had. Ook luchthavens in onder meer Londen, Parijs, Frankfurt, New York, Washington en Singapore hebben in meer of mindere mate last gehad van de storing. Verscheidene media berichtten over lange wachtrijen voor incheckbalies.



Amadeus wijt de storing aan "een netwerkprobleem''. Wat daarvan de achterliggende oorzaak was, is nog niet duidelijk. Inmiddels functioneert alles weer naar naar behoren, aldus het Spaanse bedrijf. Voor zover bekend zijn door de incheckproblemen geen vluchten uitgevallen.



Kamervragen

In april werd het Amadeus-reserveringssysteem ook al getroffen door een wereldwijde storing, die bij KLM leidde tot tientallen vertraagde vluchten omdat reizigers niet konden inchecken en boarden.



Toen deden geruchten de ronde dat de storing door een hack zou zijn veroorzaakt waarbij passagiersgegevens konden zijn ontvreemd, wat door Amadeus werd ontkend.



Naar aanleiding van kamervragen nam staatsecretaris Sharon Dijksma (luchtvaart) toen stappen.



Regels

Amadeus, dat in handen is van luchthvaartmaatschappijen, kondigde daarop aan maatregelen te nemen om storingen te voorkomen. Amadeus is de belangrijkste aanbieder van reserveringssystemen in de wereldluchtvaart.



Het ministerie van Veiligheid en Jusititie werkt aan regels die zulke techbedrijven met cruciale diensten verplicht veel beter voor hun beveiliging zorgen.