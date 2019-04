Grote stijging in aantal granaten op de stoep

Die flinke stijging baart de politie grote zorgen. "Voor 5, 10 of hooguit 25 euro kun je er een kopen," zegt politiechef Schouten. Handgranaten uit het Oostblok zijn in overvloed beschikbaar. "En door één granaat in een tasje aan de deur te hangen, kun je je tegenstander veel ellende berokkenen. Het is een laf en geniepig delict.''



's Nachts

Volgens Schouten blijkt in 9 op de 10 gevallen dat zowel de dreiger als de ontvanger crimineel zijn. In sommige gevallen gaat het om afdreiging of afpersing. Onderzoek naar granaatincidenten verlopen over het algemeen moeizaam. "Het gebeurt vaak 's nachts. Zeker als een granaat afgaat, zijn er nauwelijks sporen. We zijn in hoge mate afhankelijk van getuigen die melden wat zij hebben gezien.''



De politie denkt dat het fenomeen moeilijk te beteugelen valt, maar pleit in elk geval voor hogere straffen. Op bezit van een explosief staat een gevangenisstraf van negen maanden. Schouten: "Wij geloven dat hogere straffen een klein beetje kunnen helpen."