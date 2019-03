Grote steden willen landelijke ban op gevaarlijk vuurwerk

Zolang de traditie voor goedwillende mensen kan blijven

De G4 neemt het initiatief omdat het kabinet het laat afweten, zegt Aboutaleb. Groeneveld geeft hem gelijk. "Ik snap niks van het kabinet. Wij hebben een uitgewerkt voorstel ingediend om bepaalde producten te verbieden. Maar dat is afgewezen. 'We zitten niet te wachten op een verbod', kreeg ik te horen."



Na die afwijzing hebben de vijftien vuurwerkimporteurs toch single shots besteld. Het lukte Groeneveld niet om ze zonder een landelijk verbod op één lijn te krijgen. "Ze zijn bang voor hun boterham.'' De Onderzoeksraad voor Veiligheid adviseerde vorig jaar knallers en pijlen voor consumenten te verbieden. Daar was onvoldoende politiek draagvlak voor.



Dierenwelzijn

Vlaanderen wil het afsteken van vuurwerk helemaal verbieden. Gemeenten kunnen voor bepaalde plaatsen en momenten wel een uitzondering maken.

De regering en een parlementsmeerderheid zijn het daarover eens geworden op initiatief van minister Ben Weyts van Dierenwelzijn. De maatregel is onder meer bedoeld om incidenten met dieren te voorkomen.



In een kleine veertig Vlaamse gemeenten geldt al een vuurwerkverbod. In 103 andere gemeenten moet toestemming worden gevraagd. In de praktijk wordt rond de jaarwisseling vrijwel overal vuurwerk afgestoken.



Wanneer het verbod ingaat, is nog onzeker. Minister Weyts mikt op dit jaar. "In de praktijk zullen de lokale besturen terughoudend zijn en vuurwerk beperken tot welbepaalde plaatsen en goedgekozen momenten," aldus de minister. Strafmaatregelen voor overtreders moeten nog worden uitgewerkt. Het Vlaamse verbod geldt ook voor voetzoekers, wensballonnen en carbidkanonnen.