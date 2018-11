Grootste antiterreur-oefening ooit op afgelegen plekken

Het gaat om de grootste oefening voor een terreuraanslag ooit, meldt de politie, zonder cijfers te geven. Er doen ook Amsterdamse politie-eenheden mee aan de oefening.



Bij de training, die op verschillende, veelal afgelegen plekken in Nederland wordt gehouden, is een groot aantal deelnemers en zogeheten lotusslachtoffers (gegrimeerde acteurs die de rol van slachtoffer spelen) betrokken. De kans dat mensen in Amsterdam iets merken van de oefening is heel klein, aldus een woordvoerder.



Aanslag

De oefening gaat over een aanslag en de gevolgen daarvan. Niet alleen de inzet van de zogeheten 'first responders' maar ook de opsporing van de daders wordt erbij betrokken.



De oefening is nodig omdat de kans op een terroristische aanslag in Nederland nog steeds reëel is. Door geregeld te trainen, kunnen de hulpdiensten daarop beter voorbereid zijn.



Een jaar geleden oefenden hulpdiensten ook al voor het scenario van een terroristische aanslag, toen op het Zeeburgereiland. In april oefende de marine het bevrijden van een gekaapt passagierschip in de Amerikahaven.



