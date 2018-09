GroenLinkser Sargentini verlaat de politiek

Sargentini houdt zich in het parlement onder meer bezig met kwesties als asiel en migratie. Ook zit ze in een commissie die antiterrorismebeleid onder de loep neemt.



Daarnaast is ze Hongarije-rapporteur. Deze week stemt het parlement over haar rapport waarin ze ervoor pleit dat de EU de zwaarste strafmaatregel uit de kast haalt tegen de regering van premier Viktor Orban, een procedure die al loopt tegen Polen. Hongarije neemt een loopje met de rechtsstaat en de democratie, betoogt ze in haar rapport. Ze belooft in het debat over de kwestie "om vol vuur onze gezamenlijke Europese waarden te verdedigen''.



De Europese verkiezingen worden volgend jaar mei gehouden. Lijsttrekker voor GroenLinks is opnieuw Bas Eickhout.