GroenLinks zet windmolens centraal in verkiezingscampagne

Tijdens een meetup van GroenLinks in de Melkweg beloofde lijsttrekker Zita Pels maandagavond dat haar partij de komende vier jaar ruimte wil maken voor 100 nieuwe windmolens in Noord-Holland. "Dit is onze groene belofte. (...) Wij hebben geen tijd meer voor getreuzel en gedraai."



Pels lanceerde een online petitie om haar belofte kracht bij te zetten. Volgens Pels is er veel vraag naar vergunningen voor windmolens, maar worden die initiatieven momenteel tegengewerkt door de huidige coalitiepartijen in Haarlem: VVD, CDA, PvdA en D66.



Meebesturen

De gemeente Amsterdam ondervond de laatste jaren veel weerstand uit het provinciehuis rondom windmolens op land. Uiteindelijk zijn er door Haarlem veel minder vergunningsaanvragen gehonoreerd dan er werden ingediend. "Wij doen niet mee als de huidige regels niet veranderen", zegt Pels tegen Het Parool.



"Meebesturen is voor ons onbespreekbaar als windmolens onbespreekbaar zijn. GroenLinks vindt ook dat er een wettelijk kader nodig is voor nieuwe windmolens op land, want wij willen het landschap ook beschermen. Maar die idiote regels die er nu liggen moeten van tafel."



Ook GroenLinks-leider Jesse Klaver had maandagavond een wensenlijst klaar voor steun van zijn partij, maar dan in de senaat. Op 20 maart zijn de provinciale statenverkiezingen. De nieuwe statenleden zullen in mei de samenstelling van de Eerste Kamer bepalen, ook hier staat GroenLinks op grote winst.



Klaver bood een 'uitgestoken hand' aan om het kabinetsbeleid na de Eerste Kamerverkiezingen bij te sturen. Klaver zei 'absoluut bereid te zijn' om samen te werken met de Haagse coalitiepartijen. "Om de klimaatdoelen te halen en de hogere energierekening van mensen te compenseren.'' Daarvoor blijft voor Klaver de eerdere voorwaarde staan: een CO2-belasting voor grote bedrijven.



Flankpartijen

Klaver noemde VVD-leider Mark Rutte en CDA-voorman Sybrand Buma 'klimaattreuzelaars'. "Rutte en Buma hebben niet door dat, met hun verzet tegen noodzakelijk klimaatbeleid, zij zelf flankpartijen beginnen te worden'', aldus Klaver. "Nederland wil vooruit maar VVD en CDA staan op de rem.''



Klaver reageerde op uitspraken die Rutte en Buma dit weekend deden. Buma stelde dat GroenLinks radicaliseert op klimaatgebied. Volgens Rutte heeft Nederland nog tot 2050 de tijd om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering.



GroenLinks benadrukt dat het klimaatakkoord van Parijs doelen stelt voor de periode 2020-2050, maar dat de maatregelen daarvoor nu dienen te worden genomen.



De bijeenkomst van GroenLinks werd kort verstoord door activisten van de actiegroep 'Behoud de Lutkemeer'. Zij zijn boos dat hun biologische zorgboerderij De Boterbloem moet wijken voor een bedrijventerrein. Een alternatieve locatie van 3 hectare is afgeslagen door de groep.