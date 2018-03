GroenLinks werkt aan wet tegen salarisverhoging ING-topman

Exorbitant hoge bonussen zijn al aan banden gelegd, maar Hamers krijgt toch een loonsverhoging van 50 procent omdat hij die in aandelen krijgt uitgekeerd.



Als de aandeelhouders dat volgende maand goedkeuren, loopt zijn beloning op tot iets meer dan 3 miljoen euro. Ook die sluiproute wil GroenLinks met de spoedwet afsluiten, zo kondigde partijleider Jesse Klaver vandaag aan in tv-programma Buitenhof.



Hij wil de wet, die de huidige Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen aanpast, komende vrijdag afhebben en voor spoedadvies naar de Raad van State sturen.



Haast

Klaver heeft er haast mee, omdat hij wil dat zijn wet nog vóór de aandeelhoudersvergadering van 23 april door de Tweede en Eerste Kamer wordt behandeld.



GroenLinks rekent op steun van partijen 'van links tot rechts' in de Kamer. Hij put die hoop uit een motie van GroenLinks-Kamerlid Bart Snels van afgelopen donderdag, waarin de Kamer zich uitsprak tegen de voorgenomen salarisverhoging.



Afgezien van Forum voor Democratie werd die door alle partijen in de Kamer gesteund. "Laat het niet bij verontwaardiging, maar teken deze wet mee," roept Klaver zijn collega's op.



Volgens Klaver is dat nodig om het vertrouwen van mensen terug te winnen. "Volksvertegenwoordigers mogen het niet laten bij verkiezingsretoriek, onze taak is het om het maatschappelijke protest tegen absurde bankierssalarissen om te zetten in actie."



