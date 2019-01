GroenLinks lanceert wet voor CO2-belasting

Wel zegt Klaver veel mails van mensen te hebben gekregen die zich zorgen maakten. Niet over stijgende energiekosten, maar of het gekibbel in de coalitie betekende dat er geen klimaatakkoord meer komt. "Mails met 'we gingen toch klimaatverandering aanpakken?' Dat gáán we ook doen, verandering is dichterbij dan ooit.''



Zeven partijen

Om zijn achterban gerust te stellen, kondigde hij maandag tijdens een ingelaste meetup in de Haagse poptempel het Paard van Troje zijn initiatiefwet aan. De wet, die al in 2020 in moet gaan, is een vervolg op de Klimaatwet. Die werd ook gelanceerd door Klaver, maar uiteindelijk sloten zeven partijen zich erbij aan. Klaver nodigt andere partijen uit om ook mee te doen.



PvdA-leider Lodewijk Asscher lanceerde vorige week ook een plan voor een CO2-heffing. Toch trekken de twee partijen niet samen op. Klaver: "Dat was een voorstel dat nog moet worden doorgerekend, dit is een initiatiefwet.''



De initiatiefwet wordt nog wel voor advies naar het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving gestuurd. Over vier weken wordt Klavers wet voor advisering naar de Raad van State gestuurd.