GroenLinks en FvD op winstkoers in Noord-Holland

Ook nieuwkomer Forum voor Democratie staat op het punt om een grote slag te slaan en zou zeven zetels kunnen halen. Dat lijkt overigens nauwelijks ten koste te gaan van de PVV, die in deze peiling één van de zes zetels in de Staten dreigt te verliezen.



Breekpunten

De VVD is sinds 2007 de grootste partij van Noord-Holland, uit de peiling blijkt dat GroenLinks de laatste maanden steeds dichter naar die positie toe groeit. Of de VVD uiteindelijk veel verliest, is onzeker. In 2018 voorspelden peilingen een week voor de gemeenteraadsverkiezingen een flink verlies voor de VVD in Amsterdam vanwege de opkomst van Forum voor Democratie. Uiteindelijk bleven de liberalen in de uitslag qua zetels gelijk en won de partij zelfs een aantal stemmen.



GroenLinks daagt de VVD vooral uit op het gebied van klimaat. Onder leiding van de VVD stelde de provincie Noord-Holland zich de afgelopen jaren afwijzend op bij aanvragen van nieuwe windmolens op land. In Het Parool zei GroenLinkslijsttrekker Zita Pels vorige week dat die strenge regels van tafel moeten, anders doet de partij niet mee bij de vorming van een nieuw provinciebestuur.



VVD-lijsttrekker Cees Loggen noemt het formuleren van zulke breekpunten 'niet verstandig', hij houdt de deur open voor een coalitie met GroenLinks. "Wij praten met iedereen, willen op voorhand niemand uitsluiten. Er valt gewoon wat te kiezen in Noord-Holland. En dat is heel lang niet gebeurd in de provincie", zegt Loggen.



