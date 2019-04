Groene beleggers belonen Shell voor duurzamere koers

Vooral het feit dat deze ambitie ook de uitstoot van Shells producten behelst, was een industry-leading stap.

Vanwege deze koerswijziging zal Follow This op 21 mei dit jaar geen resolutie indienen op de aandeelhoudersvergadering van Shell. "Dankzij de beleggers die Shell aanmoedigden door te stemmen voor onze klimaatresoluties, formuleerde Shell als eerste olie- en gasbedrijf ter wereld een klimaatambitie," prijst Mark van Baal van Follow This het bedrijf.



"Vooral het feit dat deze ambitie ook de uitstoot van Shells producten behelst, was een industry-leading stap. Olie- en gasbedrijven stelden namelijk altijd dat de uitstoot van hun producten buiten hun verantwoordelijkheid viel."



Volgens Van Baal is het besluit tot intrekken van de klimaatresolutie tot stand gekomen na intensief overleg met de beleggers die afgelopen jaar de eisen aan Shell ondersteunden. Daaronder zijn Aegon, NN Investment Partners, MN, Van Lanschot Kempen, Actiam en Blue Sky Group.



Follow This beklemtoont dat Shell er nog niet is. Met het intrekken van de resolutie krijgt Shell uitstel, stelt hij. "De beleggers willen Shell de gelegenheid geven om zijn ambities in lijn te brengen met het klimaatverdrag van Parijs."



Op de korrel

Het intrekken geeft Follow This ­bovendien de ruimte om andere ­vervuilende energiebedrijven op de korrel te nemen. Dezelfde klimaat­resolutie staat komende maand op de agenda bij de Australische bedrijven Santos en Woodside Petroleum, bij Equinor (Noorwegen) en bij Chevron. ExxonMobil weigert voorlopig om de klimaatresolutie van Follow This in stemming te brengen.



